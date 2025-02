Homem é preso suspeito de fornecer armamento para grupo de extermínio que atua no Rio

Um homem foi preso suspeito de fornecer armamento para um grupo de extermínio que atua na região serrana do Rio de Janeiro. A prisão foi em flagrante, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste da cidade. Marcus Paulo Lopes de Lima estava com um arsenal dentro de casa. Ele já havia sido preso em 2019, em uma investigação sobre um triplo homicídio.



