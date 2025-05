Homem é preso tentando despachar anabolizantes e medicamentos em agência dos Correios

Um homem foi preso numa agência dos Correios quando tentava despachar anabolizantes e medicamentos controlados sem receita. Francisco José de Souza é apontado como o chefe de uma quadrilha que vendia esses produtos de forma ilegal. De acordo com as investigações, os anabolizantes e medicamentos eram importados. A quadrilha anunciava os produtos na internet e despachava pelo correio para o país inteiro.



