Homem é resgatado após ficar preso em caverna na Itália

Na Itália, um homem foi resgatado depois de ficar preso em uma caverna a mais de 40 metros de profundidade. Segundo as equipes de resgate, ele foi atingido na cabeça por pedras durante um passeio com amigos, na região do Piemonte. Os socorristas precisaram usar explosivos para abrir espaço na caverna e conseguir chegar até ele. Depois de receber os primeiros socorros, o homem foi retirado de helicóptero e levado para um hospital.



