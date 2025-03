Homem fica preso dentro de um carro em um riacho e é socorrido por helicóptero nos EUA

Nos Estados Unidos, equipes de resgate usaram um helicóptero para socorrer um homem que ficou preso no carro dentro de um riacho. Imagens mostram o momento em que o motorista é içado pelo helicóptero e transportado em segurança. Ele recebeu atendimento médico e não teve ferimentos. As autoridades ainda não sabem como o carro foi parar no meio da água.



