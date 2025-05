Homem rouba carro com criança de dois anos no banco de trás nos EUA

Uma mãe passou por momentos de tensão nos Estados Unidos ao ter o carro roubado com a filha, de dois anos, no banco de trás. O caso aconteceu na Filadélfia. A mulher havia saído rapidamente para fazer uma entrega, quando um homem entra no veículo. Ela grita e tenta impedir a ação. Durante a fuga, o suspeito bateu em outro carro. O automóvel foi encontrado a poucos quarteirões de distância, cerca de 30 minutos depois.



