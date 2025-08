Hong Kong está em alerta máximo por causa das fortes chuvas que atingem a região, no sul da China. Mais de 350 milímetros de chuva foram registrados até às 14h, no horário local. É o maior volume para o mês de agosto desde 1884. Hospitais, escolas e tribunais tiveram as atividades interrompidas e 20% dos voos nos aeroportos foram cancelados pelo mau tempo. É a quarta vez em oito dias que Hong Kong entra em alerta máximo devido às chuvas.



