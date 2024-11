Horário de votação será unificado nas 51 cidades com segundo turno

No próximo domingo (27), 51 cidades realizarão o segundo turno das eleições municipais. O horário de votação será unificado entre as 8h e às 17h e pelo horário de Brasília. Em localidades como Campo Grande, Cuiabá, Manaus e Porto Velho, as urnas estarão abertas das 7h às 16h no horário local. O segundo turno abrangerá 15 capitais e outros 36 municípios. Estão aptos a votar cerca de 33 milhões de eleitores.