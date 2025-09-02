Logo R7.com
IBGE: PIB desacelera no segundo trimestre e cresce 0,4%

Apesar da desaceleração em relação aos três primeiros meses do ano, quando houve alta de 1,3%, o PIB brasileiro registrou a 16ª alta consecutiva

Boletim JR 24H

A economia do país cresceu 0,4% no segundo trimestre de 2025, superando as projeções de especialistas. Apesar da desaceleração em relação aos três primeiros meses do ano, quando houve alta de 1,3%, o PIB brasileiro registrou a 16ª alta consecutiva e atingiu o maior nível da série histórica iniciada em 1996. 


A agropecuária recuou 0,1%, mas a queda foi compensada pelo crescimento dos setores de serviços (0,6%) e da indústria (0,5%). O consumo das famílias avançou 0,5%.

