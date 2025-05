Ibovespa fecha em alta e bate recorde histórico nesta terça (13)

A Bolsa de Valores brasileira fechou em alta e atingiu um recorde histórico nesta terça (13). O Ibovespa subiu 1,76% e ultrapassou a marca dos 138 mil pontos. Já o dólar fechou com queda de 1,34%, com a menor cotação em sete meses: R$ 5,60. Entre os fatores apontados por especialistas, está a percepção de que o Banco Central brasileiro pode encerrar o ciclo de alta dos juros em breve. Confira o que diz o especialista ouvido pelo Jornal da Record.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!