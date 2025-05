Ibovespa supera os 139 mil pontos e bate novo recorde histórico nesta quinta (15)

A Bolsa de Valores subiu e bateu mais um recorde histórico nesta quinta (15), pela segunda vez na semana. O Ibovespa fechou com alta de 0,66%, ficando acima dos 139 mil pontos. O mercado de câmbio teve um dia agitado e o dólar fechou cotado a R$ 5,67, com alta de 0,83%. Um especialista ouvido pelo Jornal da Record explica que um dos motivos das altas históricas desta semana é que investidores estrangeiros têm apostado na Bolsa brasileira. Confira.



