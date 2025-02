Idosa de 69 anos que morreu atropelada na Grande São Paulo é enterrada nesta quinta (27)

Nesta quinta-feira (27), uma mulher de 69 anos que morreu atropelada na Grande São Paulo foi enterrada. Imagens de câmeras de segurança mostram Marilene Zeatto voltando da igreja. Ela atravessa a rua com mais três pessoas quando, de repente, um carro entra na via em alta velocidade e atropela a idosa. Minutos depois ele ainda atropelou um homem que passava por outra rua. O motorista Guilherme Paulo Macedo fugiu, mas acabou preso em seguida. Por causa da embriaguez, ele dormiu na viatura. A prisão ocorreu em flagrante pelos crimes de lesão corporal e homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar.



