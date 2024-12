Idoso é morto após cair em emboscada em São Paulo; suspeitos teriam dívida com ele

O comerciante Manoel Alves de Oliveira, de 62 anos, foi encontrado morto em Cotia, na Grande São Paulo, após ter caído em uma emboscada. Câmeras de segurança registraram quando o homem atravessou a rua, no bairro da Liberdade, e foi até a casa dos vizinhos, às 6 da manhã. Depois disso, ele não foi mais visto com vida. O corpo de Manoel foi encontrado a cerca de 30 quilômetros do local, em uma área de descarte de lixo, em Cotia. Um jovem de 26 anos, que já teria trabalhado com a vítima, o pai dele e uma mulher foram presos. O motivo do crime seria uma dívida de R$ 6 mil que os suspeitos teriam com Manoel. A polícia segue com as investigações.