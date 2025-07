Imagens de câmeras de segurança mostram policial militar agredindo mulher após briga de trânsito

A Corregedoria da Polícia Militar do Distrito Federal abriu investigação e afastou das ruas um sargento que agrediu uma mulher durante uma briga de trânsito. A vítima, uma mulher de 43 anos, afirmou que o sargento teria estacionado em frente à garagem da entrada do prédio que ela iria entrar. Uma câmera flagrou o momento da discussão, que evoluiu para agressão física. A mulher chegou a cair após levar uma rasteira do sargento. Segundo a polícia, a situação só acabou com a intervenção de moradores e funcionários do prédio.



