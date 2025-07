Imposto de Renda: auditores da Receita apresentam proposta de alteração ao projeto do governo

Os auditores fiscais da Receita Federal apresentaram uma proposta de alteração ao projeto do Imposto de Renda, enviado pelo governo. A ideia é fazer um reajuste completo em toda a tabela. A proposta foi apresentada pelo Sindifisco, o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal. A sugestão é manter a isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil mensais e a redução do tributo para os trabalhadores que recebem até R$ 7 mil, como propôs o governo. Além disso, o sindicato defende corrigir a tabela do IR pela inflação dos últimos 3 anos em 15,7%. A medida beneficiaria 38 milhões de pessoas e teria custo estimado de R$ 43 bilhões.



