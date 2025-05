Imposto de Renda: cerca de 19 milhões de contribuintes ainda não enviaram a declaração

Faltando dez dias para acabar o prazo, cerca de 19 milhões de contribuintes ainda não enviaram a declaração do Imposto de Renda. O prazo para entregar a declaração termina às 23h59 do dia 30 de maio. O programa para fazer o Imposto de Renda está disponível para download desde março. Quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888 ao longo do ano passado precisa declarar.



