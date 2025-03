Inadimplência das famílias na cidade de São Paulo cai para 19% em fevereiro

Em fevereiro de 2023, a inadimplência das famílias em São Paulo registrou uma queda para 19%, segundo levantamento da Fecomércio. Este é o segundo melhor resultado desde janeiro do mesmo ano. 108 mil famílias conseguiram regularizar suas contas atrasadas no mês. Atualmente, mais de 2,7 milhões il lares permanecem endividados na capital paulista.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!