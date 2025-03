Incêndio atinge ferro-velho no RJ e faz moradores de vila ao lado abandonarem casas

Um grande incêndio atingiu um ferro-velho no Rio de Janeiro. Cerca de 50 bombeiros precisaram trabalhar por mais de 4 horas até controlarem as chamas. Moradores de uma vila que fica ao lado do terreno tiveram que sair de casa por segurança. Ninguém ficou ferido.



