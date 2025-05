Incêndio de grandes proporções atinge fábrica no sul da Espanha

Um incêndio de grandes proporções atingiu um armazém de uma fábrica de produtos químicos em Sevilha, no sul da Espanha. Uma densa nuvem de fumaça tóxica deixou quase 80 mil moradores vizinhos presos em casa. As autoridades pediram para que portas e janelas ficassem fechadas. Esse é o segundo caso de incêndio em uma fábrica de produtos químicos em menos de uma semana no país.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!