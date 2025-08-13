Incêndio de grandes proporções destrói fábrica desativada de fertilizantes em Senador Canedo (GO)

Equipes do Corpo de Bombeiros trabalham para apagar um incêndio que destruiu uma fábrica desativada de fertilizantes em Senador Canedo (GO). Segundo o Corpo de Bombeiros, o local armazenava material para a fabricação de fraldas. O incêndio começou por volta das 11h. Funcionários que trabalhavam no galpão quando o incêndio começou foram os primeiros a tentar controlar as chamas. O fogo se espalhou rapidamente devido à grande quantidade de material inflamável armazenada. Ninguém ficou ferido. As causas do incêndio vão ser investigadas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!