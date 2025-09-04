Incêndio florestal destrói cidade americana conhecida em filmes

Incêndios florestais continuam avançando em várias regiões da Califórnia, nos Estados Unidos. Na quarta-feira (3), as chamas destruíram parte de Chinese Camp, uma cidade histórica que já serviu de cenário para filmes de faroeste. O fogo começou após uma tempestade de raios e segue fora de controle. Em menos de dois dias, mais de 2.800 hectares foram consumidos. Pelo menos 300 moradores foram retirados de casa e outros 350 estão em alerta. Diversas casas foram destruídas e várias estruturas danificadas.



