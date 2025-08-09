Incêndio florestal força evacuação de milhares de moradores em Los Angeles

Milhares de pessoas terão que deixar a região norte de Los Angeles por causa de um incêndio florestal. Aviões foram usados no combate às chamas. Os primeiros focos de incêndio foram registrados na tarde da última quinta-feira (7) e o fogo se espalhou rapidamente. Mais de 50 mil pessoas estão em alerta para deixar a região. Autoridades americanas afirmam que o incêndio foi causado pelo clima quente e seco.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!