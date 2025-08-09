Logo R7.com
Incêndio florestal força evacuação de milhares de moradores em Los Angeles

Autoridades americanas afirmam que o incêndio foi causado pelo clima quente e seco

Boletim JR 24H|Do R7

Milhares de pessoas terão que deixar a região norte de Los Angeles por causa de um incêndio florestal. Aviões foram usados no combate às chamas. Os primeiros focos de incêndio foram registrados na tarde da última quinta-feira (7) e o fogo se espalhou rapidamente. Mais de 50 mil pessoas estão em alerta para deixar a região. Autoridades americanas afirmam que o incêndio foi causado pelo clima quente e seco.

