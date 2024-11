Incêndio fora de controle atinge parque no Pantanal

No Pantanal, um incêndio fora de controle mobiliza brigadistas do Ibama para o combate numa área de difícil acesso. As queimadas se concentram na divisa entre os estados de mato grosso e Mato Grosso do Sul. Foram deslocados em direção para o Parque Nacional 28 brigadistas. As frentes de combate ficarão concentradas na região do São Lourenço, em Corumbá. Um sobrevoo foi realizado para avaliar a dimensão do fogo e as autoridades suspeitam que dessa vez, o incêndio tenha começado depois da queda de um raio, afastando a suspeita de incêndio criminoso.