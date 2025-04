Assista a íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta quarta (23)

Confira nesta edição do JR 24 Horas: A Controladoria-Geral da União e a Polícia Federal realizaram nesta quarta (23) uma operação contra fraudes no INSS. Segundo as investigações, mais de R$ 6 bilhões foram cobrados de aposentados e pensionistas, em descontos não autorizados de mensalidades de entidades e associações. E ainda: Milhares de pessoas são retiradas de casa por causa de incêndio nos EUA.



