Incêndio no Aeroporto Internacional de Londres afeta voos no Brasil

Nesta sexta-feira (21), o fechamento do Aeroporto Internacional de Londres por um incêndio teve reflexos no Brasil. Pelo menos dois voos foram afetados. Um, que sairia de Londres com destino ao Aeroporto Internacional de São Paulo, foi cancelado. O outro, que decolou de São Paulo, foi desviado para Madri, na Espanha. Os passageiros serão acomodados em outro voo para Londres no sábado (22).



