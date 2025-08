Incêndios avançam pela Califórnia, nos Estados Unidos

Nos Estados Unidos, um incêndio florestal de grandes proporções continua avançando pela região central da Califórnia. Mil bombeiros trabalham para controlar as chamas desde a última sexta-feira (1º). Cerca de 260 quilômetros quadrados já foram consumidos pelo fogo que ameaça mais de 450 imóveis em uma área agrícola no condado de Santa Barbara.



