Indústria nacional deve crescer menos do que esperado em 2025 após impactos de tarifas dos EUA

Apesar da redução na indústria, a projeção de crescimento do PIB nacional se manteve em 2,3%

Boletim JR 24H|Do R7

Impactada pelas tarifas dos Estados Unidos contra produtos brasileiros, a indústria nacional deve crescer menos do que o esperado em 2025. A Confederação Nacional da Indústria reduziu de dois, para 1,7% a estimativa do produto interno bruto do setor para este ano. Segundo a CNI, o cenário atual de juros altos, aliado ao ritmo aquecido das importações, e à provável queda das exportações causada pelo tarifaço americano, devem provocar esse desaceleramento. Apesar da redução na indústria, a projeção de crescimento do PIB nacional se manteve em 2,3%, sustentada principalmente pelo mercado de trabalho aquecido e pelo setor agropecuário, que deve crescer quase 8%.

