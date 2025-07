Indústria prevê impactos negativos com nova tarifa anunciada por Trump

A nova tarifa anunciada pelo presidente Donald Trump gerou preocupação em diversos setores. Representantes da indústria preveem impactos negativos e defendem o diálogo entre os dois países. Para a Abiplast, associação que representa a indústria do plástico no Brasil e a CNI, Confederação Nacional da Indústria, a nova tarifa de 50% pode gerar consequências graves para o setor industrial. Os Estados Unidos são o terceiro maior parceiro comercial do Brasil e o principal destino das exportações. Segundo a CNI, com o aumento da tarifa, cerca de dez mil empresas que exportam para o território americano perderão competitividade no mercado. Já a Abiplast prevê impactos nos investimentos, no dólar e no emprego.



