Inflação tem alta e fica em 0,26% em julho, diz IBGE

A inflação do mês de julho teve alta. De acordo com os números divulgados nesta terça-feira (12) pelo IBGE, o índice subiu 0,26%, apenas 0,02 ponto percentual acima do registrado em junho. Em 12 meses, o IPCA acumula alta de 5,23% e continua acima do teto da meta inflacionária de 4,5%. Habitação foi o grupo que mais pesou no bolso do consumidor em julho, por conta do aumento na conta de luz. Em 2025, os gastos residenciais com energia já acumulam alta de 10,18%. É a maior variação já registrada de janeiro a julho desde 2018.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!