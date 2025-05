Influenciador acusado de atropelar e matar noivo após casamento tem prisão revogada

A Justiça do Rio de Janeiro revogou a prisão do influenciador Vitor Belarmino, acusado de atropelar e matar um homem que havia acabado de se casar, em julho do ano passado. O influenciador deixou o presídio beneficiado por um habeas corpus. A soltura foi autorizada mediante o cumprimento de medidas cautelares, como comparecimento mensal, proibição de dirigir, recolhimento da CNH, além da proibição de se aproximar da viúva da vítima.



