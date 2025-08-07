Influenciadores são alvo de operação contra jogos de azar no Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro, a Polícia Civil realizou uma operação contra influenciadores envolvidos com a divulgação ilegal de jogos de azar na internet. Os alvos da polícia eram 15 influenciadores digitais que usavam as redes sociais para divulgar jogos de apostas proibidos no país. Segundo as investigações, os suspeitos produziam conteúdos com promessas enganosas de lucro fácil para atrair novos jogadores. Mais de R$ 4 bilhões podem ter sido movimentados no esquema. Os indícios apontam para os crimes de lavagem de dinheiro, publicidade enganosa e organização criminosa. Além do Rio de Janeiro, a operação também foi realizada em São Paulo e Minas Gerais.



