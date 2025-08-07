Logo R7.com
Influenciadores são alvo de operação contra promoção de jogos de azar em três estados

Polícia Civil cumpre mandados contra 15 influenciadores com 35 milhões de seguidores

Boletim JR 24H|Do R7

A Polícia Civil fez uma operação contra influenciadores digitais suspeitos de divulgarem jogos de azar na internet. Foram cumpridos 31 mandados de busca e apreensão contra quinze influenciadores digitais. Juntos, eles possuem cerca de 35 milhões de seguidores nas redes sociais. A ação da Polícia Civil aconteceu em três estados: Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras mostrou que o grupo movimentou mais de R$ 40 milhões em dois anos com a divulgação ilegal de jogos de azar.

  • Minas Gerais
  • Polícia
  • Polícia Civil
  • São Paulo (Estado)

