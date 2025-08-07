Influenciadores são alvo de operação contra promoção de jogos de azar em três estados

A Polícia Civil fez uma operação contra influenciadores digitais suspeitos de divulgarem jogos de azar na internet. Foram cumpridos 31 mandados de busca e apreensão contra quinze influenciadores digitais. Juntos, eles possuem cerca de 35 milhões de seguidores nas redes sociais. A ação da Polícia Civil aconteceu em três estados: Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras mostrou que o grupo movimentou mais de R$ 40 milhões em dois anos com a divulgação ilegal de jogos de azar.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!