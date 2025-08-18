Inmet alerta para ventanias e temporais no Rio Grande do Sul

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de perigo iminente para ventos de 100 quilômetros por hora no litoral do Rio Grande do Sul. O tempo começa a piorar nesta segunda-feira (18) em algumas regiões do estado. No oeste gaúcho, pode chover 40 milímetros só na segunda. Já na terça (19), a previsão é de temporais isolados, com chuva de granizo e rajadas de vento. O acumulado em dois dias pode passar de 150 milímetros, aumentando o risco de alagamentos. No litoral, a situação fica mais preocupante a partir de quarta-feira (20), com a possibilidade de rajadas de vento de 100 quilômetros por hora, capazes de provocar destelhamentos, queda de estruturas e interrupções no fornecimento de energia. No fim de julho, um ciclone extratropical já havia deixado um rastro de estragos no Rio Grande do Sul.



