Inmet emite alerta de chuvas até sexta-feira (31) para 22 estados

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um aviso de chuva intensa até sexta-feira para 22 estados, incluindo o Rio de Janeiro. Em Nova Iguaçu (RJ), a situação é crítica após a demolição parcial do muro de concessionária ferroviária devido à força das águas. A prefeitura criou um gabinete de crise e os bombeiros informaram que não há registros de vítimas. Na capital fluminense, ruas e estações do metrô estão alagadas. O Rio de Janeiro não está no alerta laranja emitido para Goiás, Minas Gerais e São Paulo.