Inmet emite alerta para novos temporais no sul do país

O Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet, emitiu um alerta para o risco de deslizamentos, alagamentos e transbordamento de rios por causa das chuvas nos estados da região sul. No Rio Grande do Sul, onde as enchentes afetam mais de 150 municípios há 10 dias, as chuvas devem atingir principalmente o noroeste do estado. Na capital Porto Alegre, o lago Guaíba atingiu a cota de inundação de 3 de metros, no Cais Mauá.



