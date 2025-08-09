Inovações robóticas são destaque em feira de tecnologia em Pequim

Uma feira de tecnologia, em Pequim, apresentou robôs que, muito em breve, podem estar presentes dentro da nossa casa. Uma multidão esteve no evento para assistir a uma luta de boxe entre os robôs. O programador explica, que essa é a melhor forma de mostrar os movimentos das máquinas. Outros têm habilidades para trabalhar em linhas de produção e podem um dia atuar dentro de fábricas. Também tem aqueles com uma veia artística, capazes de se apresentar em um verdadeiro show de dança. Para um momento de relaxamento, foram desenvolvidos também robos habilidosos, programados para fazer massagens. Além de entretenimento, a Conferência Mundial de Robôs apresentou modelos que podem facilitar o dia a dia.



