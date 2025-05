Inscrições para isenção do Enem se encerram às 23h59 desta sexta-feira (2)

Termina às 23h59 desta sexta-feira (2) o prazo para pedir a isenção da taxa de inscrição do Enem. O exame é a principal forma de ingresso às universidades do país. Os estudantes devem entrar na página do participante e fazer o pedido. Têm direito os inscritos no Pé-de-meia, no CadÚnico e estudantes do terceiro ano de escolas públicas. Depois de pedir a isenção, é preciso fazer a inscrição para o exame. O mesmo dia também marca o último de inscrições do Encceja. A prova certifica o nível de jovens e adultos que não conseguiram concluir os estudos na idade adequada.



