Inscrições para lista de espera do Prouni encerram nesta terça (26) às 23h59

Estudantes têm até o final do dia para se inscrever no programa Universidade para Todos

Boletim JR 24H|Do R7

Estudantes interessados em uma vaga no programa Universidade para Todos, o Prouni, devem se inscrever na lista de espera até hoje às 23h59. A inscrição deve ser realizada no portal único de acesso ao ensino superior. Podem participar os inscritos que não foram pré-selecionados ou reprovados por falta de turma. Os nomes dos candidatos serão divulgados na próxima sexta-feira (29).

