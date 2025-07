Inscrições para o Concurso Público Nacional Unificado terminam neste domingo (20)

Termina no domingo (20), o prazo para se inscrever na segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado, o Enem dos concursos. As inscrições devem ser feitas pelo site da Fundação Getúlio Vargas, com taxa única de R$ 70. O processo seletivo oferece mais de 3 mil vagas para 32 órgãos e entidades do governo federal. São mais de 3 mil oportunidades para nível superior, e mais de 500 para candidatos de nível intermediário. O Concurso Nacional Unificado terá provas aplicadas em todo o país e vagas organizadas por áreas de atuação, como saúde, gestão, infraestrutura e trabalho.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!