Inscrições para o Enem 2025 começam nesta segunda (26)

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) de 2025 iniciam nesta segunda (26) e podem ser realizadas na página do estudante no portal do INEP até o dia 6 de junho. O pagamento da taxa de R$85 deve ser feito até o dia 11. As provas estão agendadas para os dias 9 e 16 de novembro. Estudantes do terceiro ano precisam realizar e confirmar a inscrição online dentro dos prazos estabelecidos.



