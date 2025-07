Inscrições para o Enem dos Concursos começam nesta quarta (2)

As inscrições para o segundo Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) começam às 10h desta quarta-feira (2), no site da Fundação Getúlio . Estão disponíveis mais de 3.600 vagas de nível superior, médio e técnico em 32 órgãos. As provas ocorrerão nos dias 5 de outubro e 7 de dezembro. O prazo para inscrição se estende até o dia 20 deste mês.



