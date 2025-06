Inscrições para o Enem terminam nesta sexta-feira (13)

As inscrições para o Enem terminam às 23h59 desta sexta-feira (13) o prazo acabaria na sexta-feira passada, mas foi prorrogado pelo Ministério da Educação. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela página do participante, no site do Inep. A taxa de inscrição deve ser paga até 18 de junho. De acordo com o último levantamento, já foram registrados mais de 5,3 milhões de inscritos em todo o Brasil.