As inscrições para o FIES podem ser realizadas até às 23h59 desta sexta (7) no portal do Ministério da Educação. Para participar, é necessário ter realizado pelo menos uma edição do ENEM desde 2010 com pontuação mínima de 450 pontos. O programa oferece financiamento a estudantes do ensino superior, que devem quitar os pagamentos ao governo após a formatura.