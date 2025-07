Inscrições para o Fies terminam nesta sexta-feira (18)

As inscrições para o Fies se encerram às 23h59 desta sexta-feira (18). O processo é gratuito e deve ser realizado no portal do MEC. Para participar, os candidatos devem ter feito pelo menos uma prova do Enem desde 2010 com nota mínima de 450 pontos e ter renda familiar de até três salários mínimos. Neste segundo semestre, há mais de 74 mil vagas disponíveis em todo o país. O resultado da pré-seleção será divulgado dia 29 de julho.



