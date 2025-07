Inscrições para o segundo Concurso Nacional Unificado começam nesta quarta (2)

Começam nesta quarta-feira (2) as inscrições para o segundo Concurso Nacional Unificado, conhecido como ENEM dos concursos. O prazo para as inscrições vai até o dia 20 de julho, e a taxa custa R$ 70. O edital prevê mais de 3.600 vagas em 32 órgãos públicos. As provas serão aplicadas no dia 5 de outubro.



