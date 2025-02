Cerca de 15 milhões de aposentados e pensionistas do INSS terão o benefício de março antecipado. A medida vale para os pagamentos programados para 10, 11 e 12 de março, que agora serão feitos já na semana que vem, nos dias 6 e 7. Confira as regras.



