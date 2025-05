INSS anuncia parceria com os Correios para atender aposentados e pensionistas vítimas de fraude

O governo federal anunciou que algumas agências dos Correios vão começar a atender presencialmente as vítimas de fraudes do INSS a partir da sexta-feira (30). Ao todo, serão 4.730 agências habilitadas em todos os estados, com lista que será divulgada pela empresa pública. Na próxima segunda-feira (26), 20 mil atendentes passarão por treinamento para atender esse público.



