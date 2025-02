O INSS iniciou nesta segunda (27) o pagamento dos benefícios com um reajuste de 7,5% no salário mínimo. O piso da Previdência aumentou de R$ 1.412 para R$ 1.518 e quem recebe acima do piso terá um reajuste de 4,77%. O teto dos benefícios passou dos R$ 7.700 para mais de R$ 8.100.