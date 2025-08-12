INSS revela balanço parcial sobre o ressarcimento às vítimas das fraudes na Previdência

O INSS divulgou um balanço parcial sobre o ressarcimento às vítimas das fraudes na Previdência. Cerca de 1,6 milhão de aposentados e pensionistas já foram ressarcidos. Ao todo foram pagos R$ 1,84 bilhão. Os descontos indevidos foram feitos por associações entre março de 2020 e março de 2025. O dinheiro do reembolso vem de uma Medida Provisória assinada em julho, que liberou mais de R$ 3 bilhões para os acordos.



