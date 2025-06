Instituto Nacional e Meteorologia emite alerta de frio para sete estados

O Instituto Nacional de Meteorologia (IMET) emitiu um alerta sobre uma nova onda de frio que afetará sete estados brasileiros. A previsão indica uma queda superior a 5 graus nas temperaturas em São Paulo , Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rondônia.



