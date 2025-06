Interferência de drone afeta pousos e decolagens no aeroporto de Guarulhos

O Aeroporto Internacional de São Paulo , em Guarulhos, teve pousos e decolagens afetados após o avistamento de pelo menos um drone em uma área restrita na noite de quarta-feira (11). A maioria dos voos permanece confirmada; no entanto, dois aviões que se dirigiam a Guarulhos mudaram suas rotas devido ao incidente ocorrido por volta das 21h30. O problema se estendeu por cerca de duas horas. As companhias aéreas estão avaliando as consequências do ocorrido e trabalham para minimizar impactos futuros.



